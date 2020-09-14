Beşiktaş'tan Bayern Münihli Mert Yılmaz'a teklif

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sağ bek için sürpriz bir hamle geldi. Kara Kartal, Bayern Münih II'de forma giyen Mert Yılmaz'a teklif iletti.

Beşiktaş'tan Bayern Münihli Mert Yılmaz'a teklif
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14 Eylül 2020 17:01
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen Mert Yılmaz için transfer teklifinde bulundu.

A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Bayern Münih'e 500 bin euro'luk resmi teklif yaptı.

Bayern Münih'in Mert Yılmaz'ı satmaya karar verdiği ve gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.



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