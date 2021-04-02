Beşiktaş'tan Atınç Nukan sürprizi

Süper Lig'de şampiyon yarışının en favori konumundaki takımı Beşiktaş, sezon sonu için transfer planları yapmaya da başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Atınç Nukan sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2021 11:19
Beşiktaş transfer hamlelerine erken başladı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için büyük bir yarış içinde olan Siyah-Beyazlılar, gelecek planlarını da oluşturmaya başmadı. Savunm hattında alternatif yaratmak isteyen Siyah-Beyazlı ekibin gündemine altyapısından yetişen Atınç Nukan da geldi.

27 yaşındaki stoperin, yaz transfer döneminde yeniden Kara Kartal'ın formasını giyebilmesi için girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Bilindiği üzere Atınç genç yaşta Beşiktaş formasını giydikten sonra Almanya deneyimi yaşamış, daha sonra ise Türkiye'ye dönmüştü. Atınç halen İzmir ekibi Göztepe'nin formasını giyiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.