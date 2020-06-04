FER, FEYENOORD'A AYRILACAĞINI İLETTİ

ADVOCAAT İLE PERFORMANSI ARTTI

Beşiktaş, orta saha için transfer etmek istediği Leroy Fer'e çok cazip bir teklfi sundu.Voetbal Primeur'da yer alan habere göre; Feyenoord'dan yıllık 525 bin euro net ücret alan Leroy Fer'e, Beşiktaş'ın teklifi 1.5 milyon euro net maaş ve 3 yıllık sözleşme oldu. Fer'in Beşiktaş'tan aldığı maaş teklifini Feyenoord'a ilettiği ancak Rotterdam kulübünün bu rakamlara çıkmayacağı cevabını ilettiği vurgulandı.Feyenoord ile sözleşmesi sona eren Leroy Fer, bu gelişmeler üzerine kulübünden gelen sözleşme uzatma teklifini de kabul etmedi ve rotasını Beşiktaş'a doğru kırdı.Orta sahanın ortasında iki yönlü olarak oynayan 30 yaşındaki Leroy Fer, Feyenoord altyapısından yetiştikten sonra Twente, Norwich, QPR, Swansea City gibi kulüplerde oynadıktan sonra tekrar Feyenoord'a geri döndü.Dick Advocaat'ın Feyenoord'un teknik direktörü olmasından sonra performansını artıran Fer, bu sezon oynasdığı 34 resmi maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.