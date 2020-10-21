Beşiktaş'ta Mensah'ın hedefi Yeni Malatyaspor

Kara Kartal'ın Ganalı yıldızı Bernard Mensah'ın milli takım kampından dönüşte yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Bu gelişmenin ardından evinde karantinaya alınan başarılı orta saha oyuncusunun, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Evindeki günlük hayatını olumsuz etkileycek bir sağlık sorunu bulunmayan Mensah'ın, 14 günlük karantina sürecini atlatıp ardından takımına katılmayı planladığı öğrenildi.
Denizli karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak olan Mensah, testlerinin negatife dönmesinin ardından 1 Kasım'daki Yeni Malatya maçıyla formasına geri dönmeyi amaçlıyor
Bu gelişmenin ardından evinde karantinaya alınan başarılı orta saha oyuncusunun, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Evindeki günlük hayatını olumsuz etkileycek bir sağlık sorunu bulunmayan Mensah'ın, 14 günlük karantina sürecini atlatıp ardından takımına katılmayı planladığı öğrenildi.
Denizli karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak olan Mensah, testlerinin negatife dönmesinin ardından 1 Kasım'daki Yeni Malatya maçıyla formasına geri dönmeyi amaçlıyor