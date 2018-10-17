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Beşiktaş'ta flaş karar! Karius...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Genk takımıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Hürriyet
Beşiktaş'ta flaş karar! Karius...
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17 Ekim 2018 02:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Loris Karius ile ilgili radikal bir karar aldı. İşte o karar ve altında yatan nedenler:

Malmö ile oynanan son karşılaşmada yediği hatalı goller sonrası ağır eleştirilere hedef olan kaleci Loris Karius kesiği yedi.Yedek oturtulacak olan Alman kalecinin yerine ise kaleye tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin geçiyor.

Güneş böylelikle hem Karius'u dinlendirip üzerindeki baskıyı azaltmayı hem de sakatlık probleminden tamamen kurtulan Tolga'yı formda tutmayı hedefliyor.

Karius bu sezon 5 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi maçında kaleyi korurken toplam 8 gol yedi. Tolga ise Avrupa Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 kez görev yaptı ve kalesinde 5 gol gördü.

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