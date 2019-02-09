Beşiktaş'ta fırsat günü; hedef galibiyet...

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'la aynı puana sahip olan Trabzonspor, üç puan önündeki G.Saray'a İstanbul'da konuk olacak. Ayrıca, kendisi gibi 33 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, 32 puanlı Konyaspor'la deplasmanda oynayacak.Bursaspor'u yendiği taktirde maç fazlasıyla 2. sıraya çıkma ihtimali olan Kara Kartal, sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı kârlı bir şekilde kapatmayı planlıyor. Karşılaşmanın önemine değinen teknik heyet, "Ligin geri kalan bölümünde hata yapma lüksümüz yok. Rakiplerimizin birbiriyle oynamasını avantaja çevirebiliriz. Bursaspor maçı geleceğimiz açısından önemli bir fırsat" uyarısında bulundu.