Beşiktaş'ta 'Bırakmam Seni' kampanyası için tarihi canlı yayın

Beşiktaş, 'BırakmamSeni' kampanyasına destek için bugün Kanal D'de 'Ödül Senin' gecesi düzenleyecek.

Beşiktaş'ta 'Bırakmam Seni' kampanyası için tarihi canlı yayın
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09 Ağustos 2020 10:15
Beşiktaş'ın kulübün içinde bulunduğu maddi zorlukları, taraftarın ve siyah beyazlı renklere gönül verenlerin desteğiyle aşmak için başlattığı 'Bırakmam Seni' bağış kampanyasına destek gecesi bu akşam canlı yayınla Kanal D'de gerçekleştirilecek. Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi birlikte sunacağı gece saat 22.00'de başlayacak.

Vodafone Park'ta canlı yayın için hazırlanan tribünde; başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda forma giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörleri yer alacak.

GECEDE KİMLER OLACAK?

Gecede Yılmaz Erdoğan'ın birçok sürpriz konuğu da olacak. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibi ile sahne alacak olan Erdoğan'ın konukları arasında; Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Ömür Gedik, Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler bulunuyor.



İŞ İNSANLARINDAN DESTEK

Rahmi Koç, Cemil Kazancı, Nevzat Demir, Tevfik Yamantürk, Numan Ceyhan, Tamer Kıran gibi Beşiktaşlı önemli iş insanlarının yanı sıra spor dünyasından birçok ismin geceye katılması bekleniyor.

100 TİŞÖRT ALAN YAYINA BAĞLANACAK

İzleyenlerin SMS'leri ile katkıda bulunabilecekleri gecede 'Bırakmam Seni' kampanya filminde de yer alan ilk sporcuların isimlerinin basılı olduğu hatıra tişörtü ile de taraftarlar kulübe destek olabilecek. Kampanya hatıra tişörtünün bireysel alımları kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinden, toplu alımları ise, 0 850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 100 adet üstü toplu alım yapan kişi ve kurumlar canlı yayına alınacak.

BAŞKAN ÇEBİ GECEDEN UMUTLU

12 Haziran'da başlayan 'Bırakmam Seni' kampanyasının ilgi görmemesi siyah beyazlılarda hayal kırıklığı yaratırken başkan Ahmet Nur Çebi, Kanal D'den canlı yayınlanacak geceden çok umutlu. Çebi yönetici arkadaşlarıyla birlikte uzun süredir hazırladıkları kampanya için camianın önemli desteğini aldıklarını ve dernek, grup ve taraftarların kenetlendiğini belirtti.

 


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