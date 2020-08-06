Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson için karar

İç transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren siyah-beyazlılar, Atiba ile görüşme gerçekleştirdi.
Sözleşmesi sezon sonu sona eren Atiba Hutchinson ile masaya oturan yönetim, tecrübeli oyuncuya 600 bin euro'dan 1 yıllık yeni sözleşme önerdi. 1 yıl oynadıktan sonra Beşiktaş teknik heyetinde yer alması beklenen Kanadalı oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi..
Sözleşmesi sezon sonu sona eren Atiba Hutchinson ile masaya oturan yönetim, tecrübeli oyuncuya 600 bin euro'dan 1 yıllık yeni sözleşme önerdi. 1 yıl oynadıktan sonra Beşiktaş teknik heyetinde yer alması beklenen Kanadalı oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi..