Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson için karar

Atiba Hutchinson ile bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önerdi. Deneyimli ismin 1 yıl sonra teknik heyette yer alması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson için karar
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06 Ağustos 2020 12:38
İç transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren siyah-beyazlılar, Atiba ile görüşme gerçekleştirdi.

Sözleşmesi sezon sonu sona eren Atiba Hutchinson ile masaya oturan yönetim, tecrübeli oyuncuya 600 bin euro'dan 1 yıllık yeni sözleşme önerdi. 1 yıl oynadıktan sonra Beşiktaş teknik heyetinde yer alması beklenen Kanadalı oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi..







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