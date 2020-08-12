Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş iddia!

Beşiktaş'ta dünkü idmana katılmayan Adem Ljajic için 'sakatlık' açıklaması yapılsa da işin iç yüzünün daha farklığı olduğu iddia edildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Adem Ljajic için flaş iddia!
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12 Ağustos 2020 08:24
Beşiktaş'ın Torino'dan bonservisini aldığı ancak zaman zaman performansıyla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic konusunda ilginç gelişmeler yaşandığı iddia edildi.

Siyah beyazlıların önceki gün gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanında yer alan tecrübeli futbolcu dün idmana katılmazken, kulüpten sakatlık açıklaması yapıldı ve "Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Ancak Ljajic'in ödemelerinde yaşanan gecikme nedeniyle sakatlık raporu aldığı öne sürüldü.

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