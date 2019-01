Beşiktaş'ın umudu Dorukhan, transfer radarında

1 / 92 Akhisarspor - Beşiktaş

Beşiktaş'ta yıldızı her geçen gün da parlayan Dorukhan Toköz, Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda 22 yaşındaki oyuncunun durumunu gözlemleyen kulüplerin scoutları, siyah-beyazlıların maçlarını yakın takibe aldı.Yetkililer, Beşiktaş'ın BŞB.Erzurumspor ile oynayacağı maç için de rezervasyonlarını yaptırmış durumda. Ancak siyah-beyazlı yönetimin Dorukhan için planları çok net...Siyah-beyazlılar, bu sezon takımın vazgeçilmezi haline gelen Dorukhan'ı gelecek yılın ilk 11'inde de değişilmez olarak görüyor ve planını onun üzerine yapıyor. Şampiyonluğa odaklanan Kartal, ön liberosunu Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkardıktan sonra Avrupa'ya göndermeyi hedefliyor.Yönetim şu an ki aşamada başarılı oyuncuyla ilgili gelecek tüm teklifleri geri çevirmeye kararlı.Sanki karşımızda genç bir oyuncu yok, yıllardır o takımda oynayan birisi var. Pozisyon yadırgam-ı yor ve oyununa da akıl katıyor. Büyük bir takımda bu kolay bir şey değil. Her şeyin ötesinde gelişme vadeden bir oyuncu Dorukhan. Yine de birkaç maçlık performansla öyle büyük tekliflerin geleceğini zannetmiyorum. Geçen sene Rodrigues için de benzer yorumlar yapılıyordu. Dorukhan'ın en az 1.5 sezon daha Şenol Güneş ile beraber olması ve oyununu geliştirmesi gerekiyor. Sanıyorum kulüpte bunun farkında, her şeyin bir zamanı var.