Beşiktaş'ın 25 günlük zorlu virajı!

Lider Beşiktaş'ın Nisan fikstürü bir hayli zorlu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 25 günlük periyotta zorlu 7 maça çıkacak.
Siyah-beyazlılarda hedef bu kritik süreçten maksimum puanla ayrılıp zirvede farkı daha da açmak. 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarına dikkat çeken ve daha önce "Nisan, lig için final ayı olabilir" diyen Sergen Yalçın oyuncularından her karşılaşmaya final gözüyle bakmalarını istiyor.
NİSAN FİKSTÜRÜ
4 NISAN KASIMPAŞA (D)
7 NISAN ALANYASPOR
11 NISAN ERZURUM (D)
18 NISAN ANKARAGÜCÜ
21 NISAN SIVASSPOR (D)
25 NISAN KAYSERISPOR
28 NISAN Ç. RIZESPOR (D)
Siyah-beyazlılarda hedef bu kritik süreçten maksimum puanla ayrılıp zirvede farkı daha da açmak. 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarına dikkat çeken ve daha önce "Nisan, lig için final ayı olabilir" diyen Sergen Yalçın oyuncularından her karşılaşmaya final gözüyle bakmalarını istiyor.
NİSAN FİKSTÜRÜ
4 NISAN KASIMPAŞA (D)
7 NISAN ALANYASPOR
11 NISAN ERZURUM (D)
18 NISAN ANKARAGÜCÜ
21 NISAN SIVASSPOR (D)
25 NISAN KAYSERISPOR
28 NISAN Ç. RIZESPOR (D)