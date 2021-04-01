Beşiktaş'ın 25 günlük zorlu virajı!

Lider Beşiktaş'ın Nisan fikstürü bir hayli zorlu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 25 günlük periyotta zorlu 7 maça çıkacak.



Siyah-beyazlılarda hedef bu kritik süreçten maksimum puanla ayrılıp zirvede farkı daha da açmak. 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarına dikkat çeken ve daha önce "Nisan, lig için final ayı olabilir" diyen Sergen Yalçın oyuncularından her karşılaşmaya final gözüyle bakmalarını istiyor.



NİSAN FİKSTÜRÜ



4 NISAN KASIMPAŞA (D)



7 NISAN ALANYASPOR



11 NISAN ERZURUM (D)



18 NISAN ANKARAGÜCÜ



21 NISAN SIVASSPOR (D)



25 NISAN KAYSERISPOR



28 NISAN Ç. RIZESPOR (D)



