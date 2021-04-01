Beşiktaş'ın 25 günlük zorlu virajı!

Süper Lig'de lider Beşiktaş, 25 günde 7 zorlu karşılaşmaya çıkacak.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın 25 günlük zorlu virajı!
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01 Nisan 2021 11:17
Lider Beşiktaş'ın Nisan fikstürü bir hayli zorlu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 25 günlük periyotta zorlu 7 maça çıkacak.

Siyah-beyazlılarda hedef bu kritik süreçten maksimum puanla ayrılıp zirvede farkı daha da açmak. 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarına dikkat çeken ve daha önce "Nisan, lig için final ayı olabilir" diyen Sergen Yalçın oyuncularından her karşılaşmaya final gözüyle bakmalarını istiyor.

NİSAN FİKSTÜRÜ

4 NISAN KASIMPAŞA (D)

7 NISAN ALANYASPOR

11 NISAN ERZURUM (D)

18 NISAN ANKARAGÜCÜ

21 NISAN SIVASSPOR (D)

25 NISAN KAYSERISPOR

28 NISAN Ç. RIZESPOR (D)



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