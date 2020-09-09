Beşiktaş'a sürpriz Antonio Sanabria teklifi

Siyah-beyazlıların Victor Ruiz için 2 milyon euro tazminat istediği Real Betis, "Antonio Sanabria'yı size bedelsiz kiralayalım" önerisinde bulundu. Yönetim düşünmek için süre istedi

Haber; Türkiye
Beşiktaş'a sürpriz Antonio Sanabria teklifi
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09 Eylül 2020 10:14
Ze Luis, Cisse, Kalinic ve Aboubakar gibi listesindeki isimlerle anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a İspanya'dan sıra dışı bir teklif geldi. La Liga ekibi Real Betis bir süredir Beşiktaş'la kriz yaşıyordu. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis'le sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş da bu feshi haksız bularak konuyu FIFA'ya taşımış ve Real Betis'ten de 2 milyon euro tazminat talep etmişti. Lig başlamadan Ruiz'in transferini tescil ettirmek isteyen İspanyol ekibi, siyah-beyazlıları ikna etmek için çarpıcı bir teklifte bulundu.

HOCA KARAR VERECEK

Beşiktaş'ın uzun süredir golcü aramasını fırsat bilen Real Betis'in yöneticileri, geçen sezon İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralanan Paraguaylı millî futbolcu Antonio Sanabria'yı Beşiktaş'a önerdi. Yapılan teklifin detayları da çok cazip. Yirmi dört yaşındaki golcü oyuncu bir yıllığına kiralanacak.

Eğer siyah-beyazlılar Sanabria'nın performansından memnun kalırsa bonservisi için de öncelik hakkına sahip olacak. Maddi zorluk içindeki yönetim bu teklife oldukça sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı idareciler, teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılacak görüşme sonrasında Real Betis'e cevabını iletecek.



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