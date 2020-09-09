Beşiktaş'a sürpriz Antonio Sanabria teklifi

Ze Luis, Cisse, Kalinic ve Aboubakar gibi listesindeki isimlerle anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a İspanya'dan sıra dışı bir teklif geldi. La Liga ekibi Real Betis bir süredir Beşiktaş'la kriz yaşıyordu. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis'le sözleşme imzalamıştı.



Beşiktaş da bu feshi haksız bularak konuyu FIFA'ya taşımış ve Real Betis'ten de 2 milyon euro tazminat talep etmişti. Lig başlamadan Ruiz'in transferini tescil ettirmek isteyen İspanyol ekibi, siyah-beyazlıları ikna etmek için çarpıcı bir teklifte bulundu.



HOCA KARAR VERECEK



Beşiktaş'ın uzun süredir golcü aramasını fırsat bilen Real Betis'in yöneticileri, geçen sezon İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralanan Paraguaylı millî futbolcu Antonio Sanabria'yı Beşiktaş'a önerdi. Yapılan teklifin detayları da çok cazip. Yirmi dört yaşındaki golcü oyuncu bir yıllığına kiralanacak.



Eğer siyah-beyazlılar Sanabria'nın performansından memnun kalırsa bonservisi için de öncelik hakkına sahip olacak. Maddi zorluk içindeki yönetim bu teklife oldukça sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı idareciler, teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılacak görüşme sonrasında Real Betis'e cevabını iletecek.



