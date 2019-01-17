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Beşiktaş'a İzmir'de sevgi seli

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor mücadelesi için İzmir'e varan Beşiktaş'a taraftarlardan coşkulu karşılama vardı.

Kaynak: DHA
Beşiktaş'a İzmir'de sevgi seli
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17 Ocak 2019 18:09
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda siyah-beyazlı takımı taraftarlar yalnız bırakmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'e ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar alanı, "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla inletti. Beşiktaş kafilesi karayoluyla kamp yapacağı Manisa'ya hareket etti.

Beşiktaş kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.





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