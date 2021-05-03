Beşiktaş'tan Nkoudou için sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hatayspor'u 7-0'la geçen Beşiktaş'ta Kevin NKoudou, sakatlanarak 43 dakikada oyundan çıkarak yerini Rıdvan Yılmaz'a bırakmıştı.



Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesinde Kevin NKoudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Fransız futbolcunun çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme bulgularına rastlandığı belirtildi.



İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:



"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



Bu sonucun ardından Kevin NKoudou'nun görev verilmesi halinde Galatasaray maçında forma giyebileceği ifade edildi.



