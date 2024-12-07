Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Beşiktaş, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli ekibe göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
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07 Aralık 2024 21:45
Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Merhaba Fenerbahçe. Beklenen an geldi. Hayat acımasız, yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık.

İşte sana özel çalma listemiz;

1- Ya Sen Ya Hiç
2- Those Were the Days
3- Bu Gala Daşlı Gala
4- Kız Milleti
5- Çemberimde Gül Oya"

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı;

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