Beşiktaş'tan birlik ve beraberlik iftarı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın eski başkanları ve yönetim kurulu üyelerini bir araya getirmek için özel bir organizasyona imza atacak.



İFTAR YEMEĞİ DÜZENLEYECEK



Sercan Dikme'nin haberine göre; Başkan Serdal Adalı'nın davetiyle eski başkanların ve eski yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 12 Mart Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda bir iftar yemeği düzenleyecek.



KENDİSİ ARAYARAK DAVET EDECEK



Başkan Adalı, tüm eski başkanları kendisi arayarak iftara davet edecek.



