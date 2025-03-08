Beşiktaş'tan birlik ve beraberlik iftarı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, tüm eski başkanları kendisi arayarak iftara davet edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan birlik ve beraberlik iftarı!
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08 Mart 2025 18:33
Son güncelleme 08 Mart 2025 18:38

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın eski başkanları ve yönetim kurulu üyelerini bir araya getirmek için özel bir organizasyona imza atacak.

İFTAR YEMEĞİ DÜZENLEYECEK 

Sercan Dikme'nin haberine göre; Başkan Serdal Adalı'nın davetiyle eski başkanların ve eski yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 12 Mart Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda bir iftar yemeği düzenleyecek. 

KENDİSİ ARAYARAK DAVET EDECEK 

Başkan Adalı, tüm eski başkanları kendisi arayarak iftara davet edecek.


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