Beşiktaş'tan 37 bin kişilik rekor

Valerien İsmael, Alanyaspor karşısında ilk kez bir iç saha maçında Beşiktaş'ın başında yer alırken taraftarlar Fransız teknik adama müthiş bir karşılama yaptı. Josef de Souza'nın davetini de dikkate alan siyah-beyazlı futbolseverler, Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmayı 37 bin 310 biletli taraftar izledi. Kartal, bu sezon ligde en fazla seyirci önüne çıktığı müsabakayı oynadı.
%35
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında topla oynama değeri yüzde 35 olurken, sezonun en düşük oranına imza atıldı.
2
Beşiktaş, bu sezon ikinci kez 4 golle kazandı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce Kayserispor'u 4-2'lik skorla yenmişti.
SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Beşiktaş, maç başladıktan 1 dakika 11 saniye sonra Batshuayi ile fileleri havalandırdı. Bu, siyah-beyazlı takımın 2021-22 sezonunda Süper Lig'de en erken attığı gol olarak kayıtlara geçti.
%35
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında topla oynama değeri yüzde 35 olurken, sezonun en düşük oranına imza atıldı.
2
Beşiktaş, bu sezon ikinci kez 4 golle kazandı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce Kayserispor'u 4-2'lik skorla yenmişti.
SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Beşiktaş, maç başladıktan 1 dakika 11 saniye sonra Batshuayi ile fileleri havalandırdı. Bu, siyah-beyazlı takımın 2021-22 sezonunda Süper Lig'de en erken attığı gol olarak kayıtlara geçti.