Beşiktaş'tan 37 bin kişilik rekor

Beşiktaş, Valerien İsmael ile taraftarın Vodafone Park'taki ilk buluşmasında Alanya'yı farklı yendi. Sahaya tribünlerin müthiş desteğiyle çıkan siyah-beyazlı ekip, Michy Batshuayi (2), Josef de Souza ve Güven Yalçın'ın golleriyle sonuca gitti.

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Beşiktaş'tan 37 bin kişilik rekor
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10 Nisan 2022 12:15
Valerien İsmael, Alanyaspor karşısında ilk kez bir iç saha maçında Beşiktaş'ın başında yer alırken taraftarlar Fransız teknik adama müthiş bir karşılama yaptı. Josef de Souza'nın davetini de dikkate alan siyah-beyazlı futbolseverler, Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmayı 37 bin 310 biletli taraftar izledi. Kartal, bu sezon ligde en fazla seyirci önüne çıktığı müsabakayı oynadı.

%35
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında topla oynama değeri yüzde 35 olurken, sezonun en düşük oranına imza atıldı.

2
Beşiktaş, bu sezon ikinci kez 4 golle kazandı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce Kayserispor'u 4-2'lik skorla yenmişti.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Beşiktaş, maç başladıktan 1 dakika 11 saniye sonra Batshuayi ile fileleri havalandırdı. Bu, siyah-beyazlı takımın 2021-22 sezonunda Süper Lig'de en erken attığı gol olarak kayıtlara geçti.



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