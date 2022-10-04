"2 MAÇTA 6 PUAN VE PATLAMA BEKLİYORUM"

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜR VE LİGDEKİ DURUMU

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinin ardından oyuncularıyla bir konuşma yaptı. Fransız çalıştırıcı bundan sonraki süreçte takımdan güçlü bir reaksiyon bekliyor.Ismael oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "2 maçta 6 puan, sezon başındaki havamızı tekrar yakalamamızı sağlayacak. Bundan sonraki süreçte sizden patlama bekliyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bir sonraki maçta ise siyah-beyazlılar şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri olan Trabzonspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Beşiktaş, geride kalan 8 haftanın ardından 15 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.