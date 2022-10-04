Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinin ardından oyuncularıyla bir konuşma yaptı. Fransız çalıştırıcı bundan sonraki süreçte takımdan güçlü bir reaksiyon bekliyor.
"2 MAÇTA 6 PUAN VE PATLAMA BEKLİYORUM"
Ismael oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "2 maçta 6 puan, sezon başındaki havamızı tekrar yakalamamızı sağlayacak. Bundan sonraki süreçte sizden patlama bekliyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜR VE LİGDEKİ DURUMU
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bir sonraki maçta ise siyah-beyazlılar şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri olan Trabzonspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Beşiktaş, geride kalan 8 haftanın ardından 15 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.
"2 MAÇTA 6 PUAN VE PATLAMA BEKLİYORUM"
Ismael oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "2 maçta 6 puan, sezon başındaki havamızı tekrar yakalamamızı sağlayacak. Bundan sonraki süreçte sizden patlama bekliyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜR VE LİGDEKİ DURUMU
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bir sonraki maçta ise siyah-beyazlılar şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri olan Trabzonspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Beşiktaş, geride kalan 8 haftanın ardından 15 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.