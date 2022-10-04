Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in şifresi; 6!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'de önlerindeki Giresunspor ve Trabzonspor maçlarından 6 puan bekliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in şifresi; 6!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2022 13:26
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinin ardından oyuncularıyla bir konuşma yaptı. Fransız çalıştırıcı bundan sonraki süreçte takımdan güçlü bir reaksiyon bekliyor.

"2 MAÇTA 6 PUAN VE PATLAMA BEKLİYORUM"

Ismael oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "2 maçta 6 puan, sezon başındaki havamızı tekrar yakalamamızı sağlayacak. Bundan sonraki süreçte sizden patlama bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜR VE LİGDEKİ DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bir sonraki maçta ise siyah-beyazlılar şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri olan Trabzonspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Beşiktaş, geride kalan 8 haftanın ardından 15 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ