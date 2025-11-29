Beşiktaş'ta transfer rotası Süper Lig!

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
14:30
29 Kasım
Nacional-Benfica
21:00
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
15:00
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
18:00
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
20:15
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
19:00
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
19:00
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
19:00
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
20:00
29 Kasım
Lugano-Sion
20:00
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
18:30
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
18:30
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
15:00
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
14:00
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
16:30
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
19:30
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
15:30
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
15:30
29 Kasım
Stoke City-Hull City
15:30
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
18:00
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
18:00
29 Kasım
Millwall-Southampton
18:00
29 Kasım
Norwich City-QPR
18:00
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
18:00
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
18:00
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
15:00
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
17:00
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
18:00
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
20:00
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
20:00
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
13:30
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
13:30
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
16:00
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
19:00
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
17:30
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
17:30
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
17:30
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
17:30
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
20:30
29 Kasım
Brentford-Burnley
18:00
29 Kasım
M.City-Leeds United
18:00
29 Kasım
Everton-Newcastle
20:30
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
20:45
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
16:00
29 Kasım
Barcelona-Alaves
18:15
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
20:30
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
17:00
29 Kasım
Parma -Udinese
17:00
29 Kasım
Juventus-Cagliari
20:00
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
19:00
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
21:00
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
18:30
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
18:00

Beşiktaş'ta transfer rotası Süper Lig!

Ara transfer döneminde Maestro ve Ümit Akdağ'ın Sergen Yalçın'ın transfer hedefleri arasında olacağı ifade edildi.

calendar 29 Kasım 2025 10:13
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transfer rotası Süper Lig!
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iki genç oyuncu netleşti.

ALANYA'YA ÇIKARMA

Edinilen bilgilere göre; Siyah-Beyazlı çalıştırıcının gözdesi konumunda olan Maestro ve Ümit Akdağ, Alanyaspor'daki performanslarıyla dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Maestro.

ORTA SAHAYA 'MAESTRO'

Angolalı orta saha oyuncusu gösterdiği etkili performansla takımının en değerli isimlerinden biri. 2.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç futbolcunun Alanyaspor ile kontratı 2029 yazına kadar devam ediyor. Maestro'nun oyun görüşü ve sahadaki dinamizmi, Sergen Yalçın'ın orta sahadaki planlarının merkezinde yer alıyor.

SÜRPRİZ STOPER


Öte yandan savunmanın bel kemiği Ümit Akdağ da deneyimli hocanın radarında. 1.92 boyundaki stoper, hava toplarında etkili ve güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, Alanyaspor ile 30 Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

Ümit Akdağ'ın savunmadaki liderliği, Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu güç ve güveni sağlama potansiyeli taşıyor. Yönetimin, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda iki genç yıldız için ara transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor.



 
 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
