Beşiktaş'ta savunma yine eksik...

Beşiktaş'ta, Göztepe karşılaşması öncesi iki eksik bulunuyor.



İzmir ekibine karşı deplasmandaki mücadelede sakatlıkları devam eden sol bek Rıdvan Yılmaz ve stoperin kilit ismi Domagoj Vida forma giyemeyecek. Bu arada Türkiye Kupası'nda Kayserispor ve Sivasspor 'un finale çıkmasıyla, Süper Lig 5.'sinin Avrupa'ya gitme hayali suya düştü. Siyah-Beyazlılar, bitime iki hafta kala 55 puanla 7. sırada yer alıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ