Beşiktaş'ta savunma yine eksik...

Son haftalarda savunmadaki eksikler yüzünden çok uğraşan Beşiktaş, Göztepe maçında da Rıdvan Yılmaz ve Domagoj Vida'dan yararlanamayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta savunma yine eksik...
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13 Mayıs 2022 11:21
Beşiktaş'ta, Göztepe karşılaşması öncesi iki eksik bulunuyor.

İzmir ekibine karşı deplasmandaki mücadelede sakatlıkları devam eden sol bek Rıdvan Yılmaz ve stoperin kilit ismi Domagoj Vida forma giyemeyecek. Bu arada Türkiye Kupası'nda Kayserispor ve Sivasspor 'un finale çıkmasıyla, Süper Lig 5.'sinin Avrupa'ya gitme hayali suya düştü. Siyah-Beyazlılar, bitime iki hafta kala 55 puanla 7. sırada yer alıyor.
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