Beşiktaş'ta Josef ve Cenk sınıra ulaştı

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Cenk Tosun sarı kart görerek kart ceza sınırına ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Josef ve Cenk sınıra ulaştı
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30 Aralık 2022 00:05
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Josef de Souza, Adana Demirspor maçında gördükleri kartlarla sarı kart ceza sınırına ulaştı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan çıkarken sahanın yakın tarafından çıkmamakta ısrar eden Cenk Tosun ile 45. dakikada sarı kart gören Josef de Souza, bu sezon üçüncü kez aynı durumu yaşadı.

Beşiktaş ligdeki bir sonraki maçını Kasımpaşa'ya karşı oynayacak.

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