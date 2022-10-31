Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar'a gitti.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi
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31 Ekim 2022 18:30
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar'a gitti.

30 yaşındaki futbolcu, sakatlık konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek. Ghezzal, tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri dönecek.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti. Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen Cezayirli oyuncu, iki hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı. Karşılaşmada yaşadığı adale sakatlığını atlatan Ghezzal, sağ ayağındaki ağrı nedeniyle tekrar tedaviye alındı.

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