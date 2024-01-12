Beşiktaş'ta Emrecan'ın transferine istifa engeli!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'a talip olsa da Hakan Keleş'in istifasının ardından transfer askıya alındı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emrecan'ın transferine istifa engeli!
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12 Ocak 2024 11:41
Beşiktaş, yaz transfer döneminin başında ilk hamlesini Emrecan Bulut'u Somaspor'dan alarak yapmıştı.

5 milyon TL'ye alınan genç futbolcu, buna karşın içbir resmi maçta görev alamamıştı.

Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 4 teknik adam, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe de Emrecan'a şans vermezken 21 yaşındaki futbolcu sadece 4 hazırlık maçında 168 dakika süre aldı.

TRANSFERE İSTİFA RÖTARI

Yapılan transferlerde tartışılan isimlerin başında gelen Emrecan Bulut'a Konyaspor talip olmuştu ancak kiralama için yapılan görüşmelere istifa rötarı geldi.

Konyaspor'un hocası Hakan Keleş, 7-1'lük Fenerbahçe yenilgisinin ardından istifa kararı alırken Emrecan için yapılan görüşmelerin de şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

YENİDEN KAPIYI ÇALABİLİR

Yeşil-beyazlılar, yeni gelecek hocaya göre Emrecan için Beşiktaş'ın kapısını çalabilir.

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