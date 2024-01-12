Beşiktaş'ta Emrecan'ın transferine istifa engeli!

Beşiktaş, yaz transfer döneminin başında ilk hamlesini Emrecan Bulut'u Somaspor'dan alarak yapmıştı.
5 milyon TL'ye alınan genç futbolcu, buna karşın içbir resmi maçta görev alamamıştı.
Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 4 teknik adam, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe de Emrecan'a şans vermezken 21 yaşındaki futbolcu sadece 4 hazırlık maçında 168 dakika süre aldı.
TRANSFERE İSTİFA RÖTARI
Yapılan transferlerde tartışılan isimlerin başında gelen Emrecan Bulut'a Konyaspor talip olmuştu ancak kiralama için yapılan görüşmelere istifa rötarı geldi.
Konyaspor'un hocası Hakan Keleş, 7-1'lük Fenerbahçe yenilgisinin ardından istifa kararı alırken Emrecan için yapılan görüşmelerin de şimdilik askıya alındığı öğrenildi.
YENİDEN KAPIYI ÇALABİLİR
Yeşil-beyazlılar, yeni gelecek hocaya göre Emrecan için Beşiktaş'ın kapısını çalabilir.
5 milyon TL'ye alınan genç futbolcu, buna karşın içbir resmi maçta görev alamamıştı.
Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 4 teknik adam, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe de Emrecan'a şans vermezken 21 yaşındaki futbolcu sadece 4 hazırlık maçında 168 dakika süre aldı.
TRANSFERE İSTİFA RÖTARI
Yapılan transferlerde tartışılan isimlerin başında gelen Emrecan Bulut'a Konyaspor talip olmuştu ancak kiralama için yapılan görüşmelere istifa rötarı geldi.
Konyaspor'un hocası Hakan Keleş, 7-1'lük Fenerbahçe yenilgisinin ardından istifa kararı alırken Emrecan için yapılan görüşmelerin de şimdilik askıya alındığı öğrenildi.
YENİDEN KAPIYI ÇALABİLİR
Yeşil-beyazlılar, yeni gelecek hocaya göre Emrecan için Beşiktaş'ın kapısını çalabilir.
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