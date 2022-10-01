ISMAEL B PLANINI YAPTI

DELE ALLI KANATTA OYNAYACAK

GHEZZAL YA DA MULEKA

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk edeceği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek, kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapıyor.Ancak üst üste yaşanan sakatlıklar dev randevu öncesinde teknik heyeti bir hayli zorluyor. Son olarak sezona çok iyi bir başlangıç yapan Kevin N'Koudou'nun milli takımdan sakat dönmesi tüm planları bozdu. Valerien Ismael'in, N'Koudou'nun yokluğunda farklı formüller üzerinde çalıştığı gözlerden kaçmadı.Orta sahada Josef-Salih-Gedson üçlüsünü görevlendirmeyi planlayan teknik patron Ismael'in sol kanatta N'Koudou'nun yerine Dele Alli'ye forma vermeyi düşündüğü öğrenildi. Sakatlıktan kurtulan ve form tutmaya başlayan İngiliz yıldızın derbide hücum hattının sol kanadında yer alma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.Ismael sağ kanatta ise Ghezzal veya Muleka'yı kullanacak. Kendisini iyi hissetmesi halinde Ghezzal 11'de yer alacak. Aksi takdirde Muleka'ya şans verilecek.