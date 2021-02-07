Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı maçın 52. dakikasında siyah-beyazlı takım penaltı bekledi ancak hakem Halis Özkahya "devam" dedi.



Konyaspor ceza sahasına doğru atak geliştiren Beşiktaşlı futbolcular, Welinton'un kafa vuruşu öncesinde futbolcunun formasından çekildiğini düşünerek "penaltı" bekledi ancak hakem Halis Özkahya "devam" dedi ve pozisyon VAR hakemi Bahattin Şimşek tarafından da kontrol edilmedi.



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da pozisyonla ilgili, "Welinton'un çekildiği bir pozisyon var, kural değişti, çekip, bırakırsa penaltı olmuyor deniyor ama gördüğüm kadarıyla çekme oyuncunun topa gidişini engelliyor. O pozisyon penaltı bence. Değerlendirmeyi federasyon, hakem kurulu yapacaktır. 10 kişi oynayan bir takıma karşı es geçilen sarı kartlar, takdir hakları var." dedi.



