Beşiktaş, Moritanyalı kanat için harekete geçti

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ST. Truiden forması giyen Aboubakary Koita'yı gündemine aldı.

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Beşiktaş, Moritanyalı kanat için harekete geçti
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21 Nisan 2024 13:07
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

HEDEF BELÇİKA'DAN

Yeni sezonda kanat transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Siyah- Beyazlı takımın scout ekibinin Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden'de forma giyen Moritanyalı kanat oyuncusu Aboubakary Koita'yı yakından takip ettiği öğrenildi.

SICAK BAKILIYOR

Scoutların oyuncu ile ilgili yönetime detaylı bir rapor sunduğu, raporu inceleyen Siyah-Beyazlı kurmayların da transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Yönetimin 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar takip ettireceği ve sezon sonunda da Belçika ekibi ile resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

Bu sezon Belçika temsilcisi ile 31 maçta boy gösteren Koita 15 gol atarken, 2 de asiste imza attı. 

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