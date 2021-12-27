Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya BŞB MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Batshuayi ve Oğuzhan ile gol fırsatları yakalayıp değerlendiremedi. Konyaspor ise duran toplarla etkili oldu.



İkinci yarıda temposu düşen mücadelede Rachid Ghezzal'ın vuruşu direkten döndü. Konyaspor 85. dakikada Ahmed Hassan ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.



Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, 90. dakikada bu kez Konyaspor'a galibiyeti getiren golü filelere gönderdi.



KONYASPOR İKİNCİ, BEŞİKTAŞ YEDİNCİ TAMAMLADI



Sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı.



Konyaspor'a karşı son 11 maçta 2. kez yenilen Beşiktaş, ligin ilk devresini 28 puanla 7. sırada noktaladı.



Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.



KARAVELİ'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçının ilk 11'ine göre bir zorunlu değişiklikle takımını sahaya sürdü.



Karaveli, Konyaspor maçında kart cezalısı Rosier'in yerine Umut Meraş'ı ilk 11'de görevlendirdi.



Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.



Siyah-beyazlı ekipte Alex Teixeira, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.



İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 18. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.



Palut, Beşiktaş maçında kart cezalıları Ahmet Çalık ve Serdar Gürler'in yanı sıra yedek kulübesinde şans bekleyen Rahmanovic'in yerine Adil Demirbağ, Soner Dikmen ve Michalak'ı sahaya sürdü.



Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi ve Cikalleshi 11'iyle başladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte Umut Meraş, rakibinden önce topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

28. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



60. dakikada ceza sahasında Batshuayi'nin şutunda kaleci Sehic'ten dönen topu önünde bulan Ghezzal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topa Ghezzal bu kez kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.

70. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ara pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

72. dakikada Josef'in pasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinden vuruşunda, top üstten auta gitti.

75. dakikada Josef'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

84. dakikada Konyaspor atağında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'ndan döndü.

90. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Michalak'ın ortasında kaleci Ersin Destanoğlu'nun tokatladığı top, sağ çaprazdaki Skubic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında altıpasın önündeki Ahmed Hassan'ın volesinde, top ağlarla buluştu: 1-0



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 90+5 Alper Uludağ), Mpoku (Dk. 58 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 77 Endri Çekiçi), Cikalleshi (Dk. 77 Ahmed Hassan)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic (Dk. 80 Atiba), Oğuzhan Özyakup (Dk. 68 Can Bozdoğan), Ghezzal, Larin (Dk. 68 Güven Yalçın), Batshuayi

Gol: Dk. 90 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Vida, Dk. 56 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+2 Batshuayi, Dk. 90+6 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 45+1 Mpoku, Dk. 90+1 Ahmed Hassan, Dk. 90+6 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)





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