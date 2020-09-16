Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası hem asbaşkan Emre Kocadağ hem de yardımcı antrenör Murat Şahin, Hırvat golcü için çalışmaların sürdüğünü açıklarken yönetim transferi sonlandırmak için vites yükseltti.



32 yaşındaki Hırvat golcü için tüm imkanlar seferber edilirken kulübün ekonomik olarak bütçesine destek verecek önemli sponsorlar ile temasa geçildiği öğrenildi.



"Atletico ile ben görüşüp bonservisimi vermelerini isteyeceğim. Benden haber bekleyin" diyerek Beşiktaş'a mesaj gönderen yıldız futbolcu, İspanyol ekibini ikna etmek üzere.



MAAŞ VE BONUSLARLA 2.5 MİLYON EURO



2.5 milyon Euro'ya inen Atletico Madrid'e bu rakamı karşılayacak bir teklif gelmediği ve masadaki en ciddi alıcının da Beşiktaş olduğu belirtildi.



Bu hafta içi Kalinic-Beşiktaş ve Atletico Madrid üçgeninde son bir görüşme yapılarak düğümün çözülmesi bekleniyor. Kalinic bonservisini eline aldığı takdirde kendisini 2+1 yıllığına maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon Euro olacak şekilde Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak.



'SANGARE iÇiN ANLAŞTIK AMA...'



Öte yandan Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için Beşiktaş ile anlaştıklarını ancak Kartal'ın anlaşmayı bozduğunu söyledi. Öztürk "Takas önerdiler, kabul etmedik. 500 bin Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu için anlaştık. Sonra rakamı 1 milyon Euro'ya çektiler. Böyle olunca kabul etmedik" dedi.



