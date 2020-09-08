Beşiktaş, Josef ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Josef ile anlaşma sağladı!
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08 Eylül 2020 19:15
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Josef de Souza ile nalaşma sağladı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, tüm şartlarda anlaşma sağladığı Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Brezilyalı orta saha oyuncusu, İstanbul'a davet edildi.

31 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha Josef de Souza, 2015 ila 2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve ardından 12 milyon euro bonservis karşılığı Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Josef kariyerinde 96 Süper Lig maçına çıktı ve 10 gol atıp 5 asist yaptı.



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