Beşiktaş, Insigne için masaya oturuyor

Beşiktaş, Toronto forması giyen Lorenzo Insigne için devreye girdi. Brad Friedel, 33 yaşındaki İtalyan yıldız ve kulübü ile mali konuları görüşecek.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Insigne için masaya oturuyor
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27 Haziran 2024 19:01
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği artarak devam ediyor.

Son olarak Rafa Silva'yı kadrosuna katarak taraftarını coşturan siyah-beyazlılar, Benfica'dan ayrılan Angel Di Maria'nın peşine düşmüştü. Arjantinli yıldıza teklifini ileten ve beklemeye geçen Beşiktaş, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.

FRIEDEL GÖRÜŞME YAPACAK

Beşiktaş, ABD MLS Ligi'nde Toronto forması giyen Lorenzo Insigne için de devrede. Siyah-beyazlıların yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, 33 yaşındaki İtalyan yıldız ve kulübü ile mali konuları görüşecek.

SÖZLEŞME DURUMU

Insigne'nin Toronto ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

INSIGNE'NİN PERFORMANSI

İtalyan futbolcu, MLS Ligi'nde 12 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.

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