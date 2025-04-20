Beşiktaş'ın Göztepe kabusu!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de oynadığı 3 maçta Göztepe'ye karşı üstünlük sağlayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Göztepe kabusu!
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20 Nisan 2025 12:02
Trendyol Süper Lig'de 32. haftada Göztepe deplasmanına konuk olan Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı.

Göztepe, bu sezon Beşiktaş'la Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmedi. Göztepe ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, kupada ise kazandı.

YILLAR SONRA İLK KEZ

Beşiktaş, 1979-80 sezonundan beri ilk kez bir Süper Lig sezonunda Göztepe'yi iki maçta da yenemedi. Siyah-beyazlılar, 1979-80 sezonunda Göztepe'ye karşı 2 beraberlik almıştı. İzmir ekibi bu sezon 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. 


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