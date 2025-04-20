Beşiktaş'ın Göztepe kabusu!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftada Göztepe deplasmanına konuk olan Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Göztepe, bu sezon Beşiktaş'la Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmedi. Göztepe ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, kupada ise kazandı.
YILLAR SONRA İLK KEZ
Beşiktaş, 1979-80 sezonundan beri ilk kez bir Süper Lig sezonunda Göztepe'yi iki maçta da yenemedi. Siyah-beyazlılar, 1979-80 sezonunda Göztepe'ye karşı 2 beraberlik almıştı. İzmir ekibi bu sezon 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
Göztepe, bu sezon Beşiktaş'la Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmedi. Göztepe ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, kupada ise kazandı.
YILLAR SONRA İLK KEZ
Beşiktaş, 1979-80 sezonundan beri ilk kez bir Süper Lig sezonunda Göztepe'yi iki maçta da yenemedi. Siyah-beyazlılar, 1979-80 sezonunda Göztepe'ye karşı 2 beraberlik almıştı. İzmir ekibi bu sezon 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.