Beşiktaş'ın eski yıldızından Süper Lig ekibine net cevap!

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor'da gündeme eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ismi geldi. Karadeniz temsilcisi oyuncu ile temas kurarken, olumsuz yanıt aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın eski yıldızından Süper Lig ekibine net cevap!
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01 Ocak 2022 12:09
Süper Lig'de kalma savaşı veren Çaykur Rizespor kısa bir süre önce Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes için girişimlere başlarken, Brezilyalı oyuncudan Karadeniz ekibine transfer ile ilgili net bir yanıt geldi.

Çaykur Rizespor'un transferdeki ilk hedeflerinden biri olan Marcelo Guedes için Karadeniz ekibinin yetkilileri girişimde bulunsa da Brezilyalı stoperin kendisine sunulan teklife sıcak bakmadığını bildirdiği öğrenildi.

Lyon'un satış listesine koyduğu Marcelon'nun Türkiye'de yalnızca geçmişte Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerde forma giymeyi düşündüğü ve bunun dışındaki tekliflere kapalı olduğunu menajerine aktardığı ifade ediliyor.

Marcelo için girişimleri olumsuz sonuçlanan Çaykur Rizespor'un da bu gelişmenin ardından alternatif isimleri yöneldiği belirtiliyor. 


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