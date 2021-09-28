Beşiktaş'ı çıldırtan karar

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya geldiği mücadelede hakem Benoit Bastien'den oldukça tartışmalı bir karar geldi.



Ajax'ın 2-0 önde olduğu 61. dakikada Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Kenan'ın topu önüne alırken faul yaptığını işaret ederek golü geçersiz saydı.



Bu karara Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere sosyal medyadan ciddi bir tepki gösterildi.







