Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş 4 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Haber; AA
Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak
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03 Ekim 2020 15:58
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş 4 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sezonun ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor'la deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip rakibine 89-73 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko ise ilk maçında OGM Ormanspor'u 105-72 yendi.



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