Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş 4 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sezonun ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor'la deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip rakibine 89-73 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko ise ilk maçında OGM Ormanspor'u 105-72 yendi.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sezonun ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor'la deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip rakibine 89-73 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko ise ilk maçında OGM Ormanspor'u 105-72 yendi.