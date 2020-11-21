MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 9. haftasındaki dev maçta Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş iyi bir oyun sonucunda 3-2'lik skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Atiba, 45+1. dakikada Larin ve 72. dakikada penaltıdan Aboubakar ile geldi. Başakşehir'in golleriniı ise 81. ve 90+4. dakikalarda Gulbrandsen kaydetti.Başakşehir'de Mehmet Topal, 72. dakikadaki penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart gördü ve Başakşehir kalan süreyi 10 kişi tamamladı.Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 1 maçı eksik konumda puanını 13 yaptı ve lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde yer aldı. Öte yandan Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ettiği son 9 lig maçında yenilmedi. [3 galibiyet, 6 beraberlik.] 4 maçlık galibiyet serisi noktalanan Başakşehir de 13 puanda kaldı.Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile dev derbide karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.Beşiktaş, rakibi karşısına Gaziantep FK mücadelesine göre 6 farklı isimle çıktı.Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kalede görevlendirdi.Valentin Rosier'in yerine savunmanın sağında Dorukhan Toköz forma giyerken, Gaziantep FK maçında sakatlanan Welinton'un yokluğunda ise stoperde Francisco Montero şans buldu. A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı maçın devre arasında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Domagoj Vida'nın yerine ise Necip Uysal, Montero'nun yanında oynadı.Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ise kadroda yer alamazken, bu oyuncunun görevini Bernard Mensah yerine getirmeye çalıştı.Siyah-beyazlı ekipte Fabrice N'Sakala da Oğuzhan gibi kadroya dahil edilmedi. Yalçın, bu oyuncunun savunmanın solundaki görevini ise genç isim Rıdvan Yılmaz'a verdi.Dorukhan'ın savunmaya geçmesiyle savunmaya dönük orta saha görevini Josef de Souza yerine getirmeye çalıştı.Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında ilk 11'de oynayan Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz Medipol Başakşehir maçında da forma giydi.Ajdin Hasic de Beşiktaş'ın zorlu maçta kullanamadığı isimlerden biri oldu.Beşiktaş'ta sakatlığı tamamen geçen Georges-Kevin N'Koudou, Medipol Başakşehir maçı için kadroya dahil edildi.Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK maçında forma giyebilen ve daha sonra sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan N'Koudou, yedek soyundu.Siyah-beyazlı ekipte yedek kaleci olarak 24 Şubat 2004 doğumlu Emre Bilgin yer aldı.Emre'nin yanı sıra genç oyuncular 19 yaşındaki Erdoğan Kaya, 20 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ve 17 yaşındaki Serdar Saatçi de yedek soyundu.Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı.Beşiktaş'ta ayrıca Güven Yalçın, Adem Ljajic ve Atakan Üner yedek soyundu.Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta yedek soyunan ve karşılaşma öncesi elleri belinde olacak şekilde ısınan Adem Ljajic Medipol Başakşehir maçında da buna benzer görüntüsüyle tepkiye neden oldu. Medipol Başakşehir maçında da yedekler arasında yer alan Ljajic, bu sefer elleri cepte şeklinde ısındı. Taraftarlar, sosyal medyadan yine bu oyuncuya tepki gösterdi.Hafta içinde iki oyuncusunun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Medipol Başakşehir de eksik isimlerle Beşiktaş maçına çıktı.Turuncu-lacivertli ekipte Mert Günok kadroda yer alamazken, bu ismin yerine kalede Volkan Babacan forma giydi.Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan Carlos Ponck, Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Danijel Aleksic ise kadroda yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekipte bu oyuncuların yerine Mehmet Topal ile Martin Skrtel ilk 11'de görev aldı.Konuk ekipte Uğur Uçar ve sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ve Junior Caiçara maç kadrosunda bulunmadı.Karşılaşmaya birçok eksikle başlayan Beşiktaş, aradığı üstünlük golünü ilk yarının son bölümünde Atiba Hutchinson ile buldu.44. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunın ardından altıpasta bomboş kalan Atiba topu ağlara yolladı.İlk yarıda 1-0 geriye düştükten sonra soyunma odasına 1-0 geride gitmeye hazırlanan Başakşehir'e, Atiba Hutchinson'dan bir sürpriz daha geldi.45+1. dakikada yakalanılan kontra atak fırsatında Atiba topu yaklaşık 60 metre sürdükten sonra ceza alanı içinde yaptığı şut kandırmasıyla birlikte bomboş durumda topu Larin ile buluşturdu ve o da ağları sarsınca, ilk yarının skoru ortaya çıktı: Beşiktaş 2-0 Başakşehir.2. yarının ilk yarım saatlik bölümünde ilk yarıya oranla daha geride bekleyen bir görüntüde olan Beşiktaş, rakibine pozisyonlar verdi.Başakşehir biri direkten dönmek üzere Demba Ba ve Chadli ile iki önemli pozisyonu değerlendiremedi. Bununla birlikte Başakşehir'e verilen penaltı da VAR incelemesi sonrasında ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle serbest vuruş olarak değiştirildi.Başakşehir'in kaçırdığı gollerin ardından Beşiktaş 2. yarıdaki ilk tehlikeli atağında 3. golü buldu. 69. dakikada Aboubakar'ın ceza sahasından çektiği şutunu eliyle kesen Mehmet Topal penaltıya sebebiyet verdi.Mehmet Topal penaltıya sebebiyet veren hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Topun başına gelen Aboubakar da Volkan Babacan'ı mağlup etti ve farkı 3'e çıkardı.81. dakikada savunma arkasına atılan uzun pası ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Gulbrandsen'in sert vuruşu ağlarla buluştu. 90+4. dakikada Gulbrandsen bir kez daha ağları sarstı ancak kalan süre yetmedi ve Beşiktaş bu kritik maçtan 3 puanı çıkarmayı başardı.43. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.43. dakikada savunmadan uzaklaştırılan topla soldan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda kaleciyi geçen top kaleye paralel giderek uzak direğin yanından kornere gitti.44. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Atiba arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-045+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Medipol Başakşehir'in köşe vuruşundan sonra hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mensah'ın uzun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Atiba topu içeri çevirdi, müsait pozisyonda Larin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.53. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu Skrtel arka direkte kafayla içeri çevirdi. Demba Ba'nın müsait pozisyonda vuruşunu kaleci Utku Yuvakuran çizgi üzerinde kurtardı.61. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına arka direkte İrfan Can Kahveci kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.65. dakikada Deniz Türüç soldan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. N'Koudou ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleciden dönen topu Aboubakar tamamlarken meşin yuvarlağın Mehmet Topal'ın eline temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mehmet Topal ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 72. dakikada topun başına geçen Aboubakar topu filelere gönderdi: 3-081. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Turuncu-lacivertli takımın yarı sahasından gönderilen uzun topu Necip Uysal uzaklaştırmadı, meşin yuvarlağı önünde bulan Gulbrandsen sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 3-186. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında arka direkte topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+3. dakikada sağ kanattan Visca'nın içeri çevirdiği topa Gulbrandsen vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2Vodafone ParkÜmit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem ErsoyUtku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Erdoğan Kaya), De Souza, Ghezzal (Dk. 71 Gökhan Töre), Mensah (Dk. 71 Ljajic), Atiba, Larin (Dk. 65 N'Koudou), AboubakarVolkan Babacan, Rafael (Dk. 79 Ponck), Skrtel, Epureanu (Dk. 46 Chadli), Bolingoli (Dk. 46 Giuliano), Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Mahmut Tekdemir), Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 75 Gulbrandsen)Dk. 44 Atiba, Dk. 45+1 Larin, Dk. 72 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 81 ve 90+3 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)DK. 70 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)Dk. 41 Bolingoli, Dk. 77 Rafael, Dk. 90+5 Chadli, Dk. 90+5 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Sergen Yalçın (Kulübede), Dk. 45 Larin, Dk. 58 Mensah, Dk. 67 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)