Beşiktaş, Ayew'den vazgeçmiyor!

İLGİLİ VİDEO

Talisca'nın ayrılmasının ardından hem 10 numarada hem kanatlarda oynayabilen Ganalı futbolcuyu listenin başına alanyönetimi,kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Yönetimsatın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir araya gelerek kiralama teklifini sunması sekleniyor. Beşiktaş Swansea'ye 2 milyon Euro teklif edecek.Swansea'nin İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi nedeniyle bu sezon ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın yaptığı tekliften haberdar olduğu ortaya çıktı. Ganalı yıldızın Beşiktaş'a sıcak baktığı belirlendi.İngiliz basını Ganalı star için Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiğini okurlarına duyurarak, "Bu transferde Beşiktaş daha avantajlı. Bu transfer bu hafta bitebilir" yorumu yaptı.