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    Beşiktaş'ta rota yeniden 150 milyonluk gelişme

Beşiktaş, Ayew'den vazgeçmiyor!

Beşiktaş, Ayew için, İngiliz kulübüyle yeniden masaya oturacak. Ganalı futbolcunun kiralanması için tüm şartlar zorlanacak. Bu arada Ayew'e Newcastle'nin de talip olduğu iddia edildi.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş, Ayew'den vazgeçmiyor!
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16 Temmuz 2018 05:33
Talisca'nın ayrılmasının ardından hem 10 numarada hem kanatlarda oynayabilen Ganalı futbolcuyu listenin başına alan Beşiktaş yönetimi, Swansea kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Yönetim Ayew'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

GÜNER TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir araya gelerek kiralama teklifini sunması sekleniyor. Beşiktaş Swansea'ye 2 milyon Euro teklif edecek.

AYEW AYRILMAKTAN YANA

Swansea'nin İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi nedeniyle bu sezon ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın yaptığı tekliften haberdar olduğu ortaya çıktı. Ganalı yıldızın Beşiktaş'a sıcak baktığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ DAHA AVANTAJLI

İngiliz basını Ganalı star için Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiğini okurlarına duyurarak, "Bu transferde Beşiktaş daha avantajlı. Bu transfer bu hafta bitebilir" yorumu yaptı.



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