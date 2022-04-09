Beşiktaş - Alanyaspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş - Alanyaspor: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 08:47
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ise Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş

Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi



Alanyaspor

Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias

Beşiktaş evinde yenilmiyor

Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü..

Beşiktaş'ta 6 isim sınırda

Alex Teixeira, Rıdvan Yılmaz, Welinton, Valentin Rosier, Güven Yalçın ve Souza Alanya karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Alanyaspor'da 2 isim ceza sınırında

Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu ve Emre Akbaba sarı kart ceza sınırında. Bu iki önemli isim sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor - Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.