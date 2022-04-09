Beşiktaş - Alanyaspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ise Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.
İki takımın eksikleri
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı.
Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş
Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
Alanyaspor
Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias
Beşiktaş evinde yenilmiyor
Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü..
Beşiktaş'ta 6 isim sınırda
Alex Teixeira, Rıdvan Yılmaz, Welinton, Valentin Rosier, Güven Yalçın ve Souza Alanya karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.
Alanyaspor'da 2 isim ceza sınırında
Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu ve Emre Akbaba sarı kart ceza sınırında. Bu iki önemli isim sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor - Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ise Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.
İki takımın eksikleri
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı.
Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş
Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
Alanyaspor
Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias
Beşiktaş evinde yenilmiyor
Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü..
Beşiktaş'ta 6 isim sınırda
Alex Teixeira, Rıdvan Yılmaz, Welinton, Valentin Rosier, Güven Yalçın ve Souza Alanya karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.
Alanyaspor'da 2 isim ceza sınırında
Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu ve Emre Akbaba sarı kart ceza sınırında. Bu iki önemli isim sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor - Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.