  •  
    Beşiktaş, genç yeteneği Danimarka'dan getirdi!..
  •  
    Çin'de kadro dışı kalınca Galatasaray için sürpriz
  •  
    Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı! "Veririz..."
  •  
    Terim'in istediği GOLCÜ için RESMİ açıklama var!
  •  
    'Onyekuru'lu gönderme "G.Saray yapmamalıydı"

Berfu Cengiz çiftlerde finalde

Milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Anna Danilina, Kazakistan'daki turnuvada 3 numaralı seribaşı Rus Yashina-Gasanova ikilisini 2-0 yenerek finale yükseldi.

Kaynak: AA
Berfu Cengiz çiftlerde finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2018 17:21
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Kazakistan'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 80 bin dolar ödüllü turnuvada çiftlerde finale kaldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen organizasyonda, 18 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Kazak Anna Danilina, çiftler kategorisinde yarı final maçına çıktı.

Berfu Cengiz ile Anna Danilina, 3 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Yashina-Anastasia Gasanova çiftini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Kariyerinde ilk kez 80 bin dolar ödüllü turnuvada finale çıkan milli sporcu, bu turda Özbek Akgül Amanmuradova ve Gürcü Ekaterine Gorgodze ile karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için