Berfu Cengiz çiftlerde finalde

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Kazakistan'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 80 bin dolar ödüllü turnuvada çiftlerde finale kaldı.Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen organizasyonda, 18 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Kazak Anna Danilina, çiftler kategorisinde yarı final maçına çıktı.Berfu Cengiz ile Anna Danilina, 3 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Yashina-Anastasia Gasanova çiftini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.Kariyerinde ilk kez 80 bin dolar ödüllü turnuvada finale çıkan milli sporcu, bu turda Özbek Akgül Amanmuradova ve Gürcü Ekaterine Gorgodze ile karşılaşacak.