Bayern zorlanmadan çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Bayern Münih, Lazio'yu konuk ettiği maçı 2-1 kazanarak toplamda 6-2'lik skora ulaştı ve çeyrek finale yükseldi.

, Fotoğraf; EPA
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Bayern zorlanmadan çeyrek finalde
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18 Mart 2021 00:56
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern Münih, sahasında Lazio'yu ağırladı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak toplamda 6-2'lik skora ulaştı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Lewansowski'nin penaltı golüyle öne geçen Bayern Münih ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Alman devi, 73. dakikada Choupo-Moting'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 82. dakikaya gelindiğinde Parolo farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.



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