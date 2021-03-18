Bayern zorlanmadan çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern Münih, sahasında Lazio'yu ağırladı.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak toplamda 6-2'lik skora ulaştı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Lewansowski'nin penaltı golüyle öne geçen Bayern Münih ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Alman devi, 73. dakikada Choupo-Moting'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 82. dakikaya gelindiğinde Parolo farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak toplamda 6-2'lik skora ulaştı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Lewansowski'nin penaltı golüyle öne geçen Bayern Münih ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Alman devi, 73. dakikada Choupo-Moting'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 82. dakikaya gelindiğinde Parolo farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.