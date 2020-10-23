Başakşehirli Junior Caiçara ameliyat edildi

Leipzig maçında aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehirli Junior Caiçara ameliyat edildi
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23 Ekim 2020 16:14
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Caiçara'nın, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim Salı günü oynanan Leipzig maçı sırasında meydana gelen Aşil tendonu kopması nedeniyle bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkan Mesut Altan, kulübün üst yöneticisi Mustafa Eröğüt ve teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.



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