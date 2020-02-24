Başakşehir'in rakibi Sporting'ten net galibiyet

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting, sahasında Boavista'yı 2-0 yendi.

Başakşehir'in rakibi Sporting'ten net galibiyet
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24 Şubat 2020 00:35
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Boavista'yı 2-0 mağlup etti.

Portekiz liginin 22. haftasına 4. sırada giren Sporting Lizbon, puan tablosunun 9. basamağındaki Boavista'yı ağırladı.

Sporting Lizbon, Sporar'ın 13 ve Plata'nın 42. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Puanını 39'a çıkaran Sporting Lizbon, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının rövanşında, 27 Şubat Perşembe günü Sporting Lizbon'u konuk edecek.

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