Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
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09 Haziran 2020 13:37
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir." denildi.

 
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