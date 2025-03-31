Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Başakşehir oldu.



Başakşehir, 22. dakikada Ivan Brnic'in golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, bu gole 26. dakikada Prince Ampem ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Başakşehir, 74. dakikada Olivier Kemen'in attığı golle 2-1 öne geçti. Çağdaş Atan'ın ekibinde Yusuf Sarı, 85. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde iki hafta sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. Eyüpspor ise 44 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Emre Akbaba'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte topu kontrol eden Robin Yalçın şutunu çekti. Kalesini zamanında terk eden Berke Özer, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



12. dakikada sol çizgide aldığı topla içe katederek yay civarına kadar sokulan Yusuf Sarı'nın yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



22. dakikada konuk takım öne geçti. Yusuf Sarı'nın pasıyla ceza sahası içi sağ kanatta son çizgiye yakın bölgede buluşan Crespo bekletmeden meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Ön direkte Umut Güneş'in vurduğu top kaleci Berke'den döndü. Umut, önünde bulduğu meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale önünde Robin Yalçın'dan sekerek arka direğe açılan topa Brnic sert vurdu. Meşin yuvarlak Berke'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.



26. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topu santra noktasında Ömer Ali Şahiner'den çalan Halil Akbunar, ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Halil, topu yanında atağa katılan Ampem'e verdi. Ganalı futbolcuya meşin yuvarlağı ağlara göndermek kaldı: 1-1.



29. dakikada Crespo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Piatek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı santrforun şutunda ayakta kalan Berke, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.



Maçın devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





57. dakikada Yalçın Kayan'ın ceza yayı içinden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.



74. dakikada turuncu-lacivertli ekip bir kez daha öne geçti. Orta sahada aldığı topu sağ kanatta Yusuf Sarı'ya oynayan Kemen, ceza sahasına koşusuna devam etti. Yusuf'un yerden ortaladığı meşin yuvarlak oluşan karambolde altıpas önünde yükseklik kazandı. Kalabalıkta röveşataya kalkan Kemen, şık bir şekilde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.



80. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte savunma oyuncusu Ba kafayla ceza sahası dışına gönderdi. Sol çaprazdaki Umut Meraş'ın gelişine şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



85. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Muhammed'in uzun oynadığı topu orta alandaki Keny kafayla indirdi. Sol kanatta çizgi üzerinde meşin yuvarlağı alan Yusuf Sarı, ceza sahasına kadar sürdüğü topa düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 1-3.



90+3. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasındaki Hamza Akman'ın uzaklaştıramadığı top Keny'de kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerindeki plase vuruşunda kaleci Berke soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.



Karşılaşma konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir



ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Dk. 84 Hamza Akman), Halil Akbunar (Dk. 77 Umut Bozok), Emre Akbaba (Dk. 84 Hüseyin Maldar), Yalçın Kayan (Dk. 73 Dorukhan Toköz), Ampem, Mame Thiam



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 62 Opoku), Leo Duarte (Dk. 90 Ebosele), Ba, Operi, Crespo, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Umut Güneş (Dk. 62 Kemen), Brnic (Dk. 85 Figueiredo), Piatek (Dk. 85 Keny)



Goller: Dk. 22 Brnic, Dk. 74 Kemen, Dk. 85 Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir), Dk. 26 Ampem (ikas Eyüpspor)



Sarı kartlar: 45+2 Mame Thiam, Dk. 81 Arda Turan (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor), Dk. 83 Çağdaş Atan (Teknik direktör), Dk. 90+5 Berat Özdemir (RAMS Başakşehir)



