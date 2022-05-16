Barış Alper Yılmaz: 'Yeni sezonda daha iyi olacağım'

Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Adana Demirspor maçı öncesinde konuştu.
21 yaşındaki futbolcu, "Duygularım güzel, iyi hissediyorum. İyi hazırlandık, içeride son maçımız. İnşallah güzel skorla ayrılırız. Sakatlık yaşadık ama büyük bir sakatlıktı. kendimi toparlayamadım. Kendimce savaş verdim, hala veriyorum. Sürekli çalışıyorum. Yeni sezonda, yeni bir Barış görecekler." diye konuştu.
Barış Alper, bu sezon Galatasaray'da 21 maçta süre aldı.
21 yaşındaki futbolcu, "Duygularım güzel, iyi hissediyorum. İyi hazırlandık, içeride son maçımız. İnşallah güzel skorla ayrılırız. Sakatlık yaşadık ama büyük bir sakatlıktı. kendimi toparlayamadım. Kendimce savaş verdim, hala veriyorum. Sürekli çalışıyorum. Yeni sezonda, yeni bir Barış görecekler." diye konuştu.
Barış Alper, bu sezon Galatasaray'da 21 maçta süre aldı.
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