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Barcelona'nın galibiyet serisi devam etti

Barcelona, La Liga'nın 18. haftasında Getafe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona'nın galibiyet serisi devam etti
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07 Ocak 2019 00:35
La Liga'nın 18. haftasında lider Barcelona deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi. Barcelona, 90 dakika sonunda Getafe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Barcelona galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 40'a çıkardı. Getafe ise 25 puanda kaldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Lionel Messi, 39. dakikada Luis Suarez kaydetti. Getafe'nin golünü ise 43. dakikada Jaime Mata attı.

Ligin 19. haftasında Barcelona sahasında Eibar'ı konuk edecek. Getafe ise bir sonraki maçında deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya gelecek.



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