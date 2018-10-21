  •  
    Ve Önder Özen açıkladı; Kurtuluşun formülü; '3'
  •  
    "Teknik direktör değil, dahası adam değilsin!"
  •  
    F.Bahçe'deki gözyaşları! Mehmet Ekici ve "O AN"
  •  
    Fenerbahçe'ye Sivas'ta Cem Yılmaz tepkisi var
  •  
    G.Saray'ın grubundaki "FAVORİ" takımı açıkladı

Barcelona'da Julen Lopetegui lehine tezahürat!

Barcelona'nın Sevilla ile karşılaştığı maçta Camp Nou tribünleri, Julen Lopetegui lehine tezahüratta bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'da Julen Lopetegui lehine tezahürat!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2018 00:18
Barcelona'nın Sevilla'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerden ilginç bir tezahürat yapıldı.

Barcelona taraftarları, Real Madrid'in başında son 5 maçı kazanamayan teknik direktör Julen Lopetegui'nin lehine tezahüratta bulundu.

"SENİ SEVİYORUZ"

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Camp Nou'da taraftarlar "Lopetegui kal, seni seviyoruz" şeklinde tezahüratlar yaptı.

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, haftaya evinde Real Madrid'i ağırlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için