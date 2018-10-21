Barcelona'da Julen Lopetegui lehine tezahürat!

Barcelona'nın Sevilla'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerden ilginç bir tezahürat yapıldı.
Barcelona taraftarları, Real Madrid'in başında son 5 maçı kazanamayan teknik direktör Julen Lopetegui'nin lehine tezahüratta bulundu.
"SENİ SEVİYORUZ"
İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Camp Nou'da taraftarlar "Lopetegui kal, seni seviyoruz" şeklinde tezahüratlar yaptı.
La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, haftaya evinde Real Madrid'i ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Barcelona taraftarları, Real Madrid'in başında son 5 maçı kazanamayan teknik direktör Julen Lopetegui'nin lehine tezahüratta bulundu.
"SENİ SEVİYORUZ"
İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Camp Nou'da taraftarlar "Lopetegui kal, seni seviyoruz" şeklinde tezahüratlar yaptı.
La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, haftaya evinde Real Madrid'i ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın