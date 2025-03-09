Barcelona'nın Raphinha planı!

Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini uzatmak ve Brezilyalı yıldızı takımın en çok kazanan isimlerinden biri yapmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona'nın Raphinha planı!
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09 Mart 2025 16:53
Barcelona, bu sezonki performansıyla dikkat çeken Brezilyalı yıldızı Raphinha için harekete geçiyor.

Relevo'da yer alan habere göre, Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini uzatmak ve yeni sözleşmeyle birlikte 28 yaşındaki futbolcuyu takımın en çok kazanan oyuncularından biri yapmak istiyor.

Suudi Arabistan'dan bazı takımların da transfer etmek istediği Raphinha'nın Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Barcelona'da bu sezon 40 maçta süre bulan Raphinha, 25 gol attı ve 18 asist yaptı.


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