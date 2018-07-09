Barça'dan sürpriz! 17 yaşındaki yıldız adayı için...

Kendi yetiştirdiği oyunculara büyük önem veren Barcelona'dan sürpriz bir hamle daha geldi.Barcelona, altyapısından yetişen 17 yaşındaki orta sahaile 2021 yılına kadar sözleşme yeniledi.Jandro Orellana'nın serbest kalma bedeli 100 milyon euro olarak belirlendi.Orellana henüz 17 yaşında olmasına rağmen Barcelona altyapısınınn gelecekte en çok şey beklediği isimler arasında gösteriliyor.