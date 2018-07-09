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Barça'dan sürpriz! 17 yaşındaki yıldız adayı için...

Barcelona 17 yaşındaki Jandro Orellana ile 100 milyon euroluk serbest kalır maddesiyle birlikte yeni sözleşme imzaladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barça'dan sürpriz! 17 yaşındaki yıldız adayı için...
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09 Temmuz 2018 20:06
Kendi yetiştirdiği oyunculara büyük önem veren Barcelona'dan sürpriz bir hamle daha geldi.

Barcelona, altyapısından yetişen 17 yaşındaki orta saha Jandro Orellana ile 2021 yılına kadar sözleşme yeniledi.

Jandro Orellana'nın serbest kalma bedeli 100 milyon euro olarak belirlendi.

Orellana henüz 17 yaşında olmasına rağmen Barcelona altyapısınınn gelecekte en çok şey beklediği isimler arasında gösteriliyor.

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