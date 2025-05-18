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Bakan Bak: "Spor devrimi yaşanıyor"

Arnavutköy'de yapımı tamamlanan iki kapalı yüzme havuzu ve spor parkı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla açıldı. Bakan Bak, ilçeye 5 halı saha, çok amaçlı spor salonu ve Karaburun'a su sporları merkezi müjdesi verirken, "Türkiye'nin dört bir yanında spor devrimi yaşanıyor" dedi.

calendar 18 Mayıs 2025 10:27
Haber: DHA
Bakan Bak: 'Spor devrimi yaşanıyor'
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Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bolluca Kapalı Yüzme Havuzu, Aktoprak Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Parkı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Bak, açılışta 5 halı saha, 2 bin kişilik çok amaçlı spor salonu ve Karaburun'a su sporları merkezi müjdesi verdi. Bakan Bak, Arnavutköy'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her köşesinde spor devrimi yaşandığını ifade etti.

Arnavutköy Belediyesi, spor ve sağlıklı yaşam alanında ilçeye kazandırdığı örnek yatırımlara yenilerini ekledi. Bolluca Kapalı Yüzme Havuzu, Aktoprak Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Parkı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Bolluca Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Aktoprak Kapalı Yüzme Havuzuna canlı bağlantı kurularak eş zamanlı açılış yapıldı.

BAKAN BAK'TAN ARNAVUTKÖY'E YENİ YATIRIM MÜJDESİ

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Arnavutköy'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her köşesinde spor devrimi yaşandığını ifade etti.

Bakan Bak konuşmasında, "Bugün burada sadece iki tesisin değil, gençliğe duyulan güvenin açılışını yapıyoruz. Arnavutköy'e kazandırılan bu değerli yatırımlar için Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen spor tesislerine bugün Bolluca ve Aktoprak'ta iki yüzme havuzu daha ekleniyor" dedi.

Açıklamalarının devamında Arnavutköy için yeni spor yatırımlarının da müjdesini veren Bakan Bak, "Arnavutköy'e 5 yeni halı saha, 2 bin kişilik çok amaçlı kapalı spor salonu ve Karaburun'a su sporları merkezi kazandırıyoruz. Gençliğe yapılan yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu yatırımlar Arnavutköy'ü İstanbul'un spor üssü haline getirecek'' ifadelerini kullandı.

CANDAROĞLU: "YALNIZCA TESİS DEĞİL, UMUT İNŞA EDİYORUZ"

Başkan Mustafa Candaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Arnavutköy, İstanbul'un en genç ilçelerinden biri. Ama bu gençlik sadece sayılardan ibaret değil; fırsat verildiğinde neler başarabileceğini defalarca göstermiş bir gençliktir. Uluslararası yarışmalardan başarılarla dönen sporcularımız, robotik yarışmalarda dünya dereceleri alan öğrencilerimiz, Teknofest'lerde adından söz ettiren takımlarımız bunun en somut göstergesidir. Biz bu gençliğe inanıyoruz. Siz yeter ki hayal kurun, biz size alan açarız. Siz yeter ki koşun, biz yolları hazırlarız. Siz yeter ki spor yapın, biz tesisleri kurarız" dedi.

Başkan Candaroğlu, bu vizyonun temellerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yükselen spor tesisleri, gençlik merkezleri ve modern sosyal yaşam alanları; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük vizyonun eseridir. Kendisinin 'gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır' anlayışı, biz yerel yöneticiler için daima yol gösterici olmuştur."

Arnavutköy'ün dört bir yanında sürdürülen spor yatırımlarının yalnızca fiziksel yapılar olmadığını vurgulayan Başkan Candaroğlu:

"Yediden yetmişe herkes için spor" anlayışıyla çalışıyor, ilçemizin dört bir yanında sadece spor tesisleri değil; birlikte nefes alan, birlikte güçlenen bir toplum inşa ediyoruz. Spor yalnızca bedensel gelişim değil; aynı zamanda dayanışma, özgüven ve sosyal bütünlük demektir. Biz bu bilinçle yatırımlarımızı planlıyoruz" dedi.

TEKNİK DONATI VE ENGELSİZ MİMARİ

Yarı olimpik standartlarda inşa edilen Bolluca Kapalı Yüzme Havuzu ve Aktoprak Kapalı Yüzme Havuzu, 12,5 x 25 metre ölçülerinde, 5 kulvarlı ve 1.250 metrekare kapalı alana sahip. Her iki tesiste 46 kişilik seyirci tribünü bulunuyor. Sporcu ve antrenör odaları, kadın-erkek soyunma alanları, duşlar, kadın ve erkek eğitmen odaları, sağlık odası, mescit, kafeterya ve yönetici ofisleriyle donatılan tesislerde erişilebilir mimari tüm detaylarda gözetildi.

Açılışı yapılan Spor Parkı, 12.470 m² alana sahip olup %52'si yeşil alan olarak planlandı. Parkta 450 m² futbol sahası, 450 m² basketbol sahası, 120 m² fitness alanı, 355 m² çocuk oyun alanı, 400 metrelik yürüyüş yolu, oturma ve dinlenme alanları, 175 m² meydan ve 27 araçlık otopark yer alıyor.

Başkan Candaroğlu, Bolluca Kapalı Yüzme Havuzuna kısa süre önce vefat eden Mavigöl Mahallesi Muhtarı merhum Seyfi Saraç'ın isminin verildiğini belirterek, "Hatırasını yaşatmak bizim için bir sorumluluktur," dedi.

Tesislerin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Ardından Başkan Mustafa Candaroğlu, Bakan Osman Aşkın Bak'a ilçeye kazandırdığı katkılar için bir hediye takdim etti. Törenin sonunda Bolluca Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Parkı gezilerek teknik detaylar yerinde incelendi.


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