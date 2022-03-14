Bafetimbi Gomis, Beşiktaş'a özel hazırlandı

3.5 yıllık aradan sonra Sarı-Kırmızılı camiaya geri dönen Bafetimbi Gomis, kısa sürede Galatasarau'ın gol sorununu çözdü. Galatasaray, son 3 lig maçında rakip filelere 6 gol bıraktı. Fransız santrfor ise bu gollerin yarısını kaydetti. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş derbisine de özel olarak hazırlandı.Gomis, hafta içinde oynanan Barcelona maçından sonra ekstra idmanlar yaptı. Yıldız oyuncu, şimdi ise atacağı gol ve gollerle galibiyetin mimarı olmak istiyor. Ayrıca derbinin Gomis için ayrı bir önemi var. Gomis, ligde 18 takıma karşı forma giyerken, sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atamadı.